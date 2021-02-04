فرنسا وأمريكا تؤكّدان دعمها الكامل للشعب اللبناني

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بيروت - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلديهما الكامل للشعب اللبناني ومواصلة تقديم المساعدة الطارئة له، كما حصل بعد انفجار الرابع من اغسطس الماضي الذي هزّ مرفأ بيروت.

وقال إعلان مشترك للودريان وبلينكن، وزعته السفارة الفرنسية في بيروت اليوم الخميس "بعد ستة أشهر من انفجار 4 آب أغسطس في مرفأ بيروت الذي خلف مئات الضحايا وأضرارا مادية جسيمة، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة دعمهما الكامل للشعب اللبناني".

وأضاف "كما فعلنا منذ الانفجار، لا سيما مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني، ستواصل فرنسا والولايات المتحدة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمساعدات الغذائية".

وأعلن لودريان وبلينكن أن بلديهما تنتظران "الحصول على نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، ويجب على العدالة اللبنانية أن تعمل بشفافية بعيداً عن أي تدخل سياسي".

وتابعا " إن مرور ذكرى ستة أشهر على هذا الحدث المأسوي يؤكد الحاجة الملحة والحيوية المطلوبة من المسؤولين اللبنانيين لتنفيذ التزامهم بشكل نهائي تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالية، والعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني".

واعتبرا أن " هذه الإجراءات الملموسة ضرورية للغاية لفرنسا والولايات المتحدة ولشركائهما الإقليميين والدوليين لالتزام تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان".

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وتشريد 300 ألف شخص.