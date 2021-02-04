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مجلس الأمن يتحاشى إدانة انقلاب ميانمار

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مجلس الأمن يتحاشى إدانة انقلاب ميانمار مجلس الأمن يتحاشى إدانة انقلاب ميانمار
طالب بإطلاق سراح "سو تشي"

مجلس الأمن يتحاشى إدانة انقلاب ميانمار

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، بإطلاق سراح زعيمة ميانمار أونغ سو تشي وآخرين احتجزهم الجيش، معربًا عن قلقه من حالة الطوارئ، هناك لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.

وشدد المجلس في البيان المتفق عليه، على ضرورة دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وفقًا لـ"رويترز".

وشجع المجلس على مواصلة الحوار والمصالحة بما يتفق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار.

ومن جانب آخر، ذكر متحدث باسم بعثة الصين لدى الأمم المتحدة، أن بكين تأمل في أن الرسائل الرئيسة في بيان مجلس الأمن يمكن أن تستجيب لجميع الأطراف وأن تؤدي إلى نتيجة إيجابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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