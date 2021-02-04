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"بايدن" سيعين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثًا خاصًّا إلى اليمن

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"بايدن" سيعين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثًا خاصًّا إلى اليمن "بايدن" سيعين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثًا خاصًّا إلى اليمن
إحدى مهامه تشجيع أطراف الصراع على وقف إطلاق النار

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن "بايدن" يخطط لتعيين الدبلوماسي المخضرم في ملفات الشرق الأوسط تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن.

وذكر المسؤول أن "بايدن" سيختار تيموثي ليندركينغ؛ لأنه يملك خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن.

وأضاف أن تعهدات "بايدن" خلال حملته الانتخابية بأنه سيتخذ نهجاً مختلفاً تجاه اليمن، وفقاً لقناة "الشرق".

وأوضح المسؤول أن من بين المهام الأولى لـ"ليندركينغ" تشجيع أطراف الصراع في اليمن على اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن إنهاء الحرب في اليمن سيكون عملاً صعباً للغاية، وأنه لا يُمكن إنجاح الأمر من دون الاهتمام اليومي، الذي يمكن أن يمنحه المبعوث الرئاسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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