استخراج بطارية حارقة من أنف طفل بمستشفى الولادة ببيشة

★ ★ ★ ★ ★

يبلغ من العمر 5 أعوام وتماثل للشفاء

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال من استخراج بطارية حارقة من أنف طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام.

وأوضحت صحة بيشة، أن طفلاً يبلغ من العمر خمسة أعوام أُحضر من قِبل ذويه لقسم الطوارئ بالمستشفى بعد تحويله من أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة.

وأضافت أنه تم استقباله والقيام بالإجراءات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود جسم غريب في أنف الطفل، بعد ذلك تم نقل الطفل إلى غرفة العمليات مباشرةً، حيث تم استخراج بطارية حارقة من أنفه من قبل الفريق الطبي بقيادة الدكتور وائل سيد أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وبمساعدة أخصائية التخدير الدكتورة أحلام بن خده.

وأبانت أن الطفل تماثل للشفاء وهو بحالة جيدة ،وتتم متابعته عن طريق العيادات الخارجية بالمستشفى.