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نافالني يدعو أنصاره إلى تحرير من حكامها "اللصوص"

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نافالني يدعو أنصاره إلى تحرير روسيا من حكامها "اللصوص" نافالني يدعو أنصاره إلى تحرير من حكامها "اللصوص"

مصراوي Masrawy

07:36 م الخميس 04 فبراير 2021

وكالات:

دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني، أنصاره إلى "تحرير من حكامها اللصوص"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقضت محكمة في موسكو الثلاثاء بالسجن 3,5 سنة للمعارض الروسي أليكسي نافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به مصلحة السجون، بعد أن أكدت أن نافالني "خالف مرارا وبشكل ممنهج" شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة.

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