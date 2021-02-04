إغلاق طريق السخنة بسبب الأمطار.. وتحويلات بديلة في القطامية

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السويس_ حسام الدين أحمد:

أغلقت إدارة مرور السويس بالتنسيق مع رئاسة حي عتاقة طريق السويس – السخنة، في الاتجاة المؤدي إلى السخنة والزعفرانة جنوبا، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة وتجمعت في الوديان مخلفة ورائها سيول منحدرة من جبل الجلالة والتي أعاقت الحركة على الطريق.

وقال وليد شوقي رئيس حي عتاقة إنه جرى غلق طريق السخنة عند كمين سوميد، أمام السيارات المتجهة من السويس إلى السخنة والزعفرانة، وتحديد مسار بديل يسلكه قائدي المركبات وهو مدخل طريق السخنة – القطامية، على أن يسير قائدي المركبات في الطريق وصولا إلى مخرج الجلالة، ثم يستكمل الرحلة على طريق السويس – السخنة.

وأضاف أن التحويلية المرورية جاءت حرصا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتجنيبهم المرور بالمنطقة المتاخمة لجبل الجلالة، والتي تشهد بداية اندفاع السيول من الجبل إلى الطريق.

وتابع شوقي أنه فور استقرار الطقس وانخفاض منسوب مياه السيل سيتم إعادة فتح الطريق بشكل طبيعي.