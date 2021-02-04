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بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن

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بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن

مصراوي Masrawy

07:14 م الخميس 04 فبراير 2021

وكالات:

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وكانت الولايات المتحدة، دانت القصف الصاروخي على العاصمة الرياض، صباح منذ أيام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن واشنطن "تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية. نقوم بجمع المزيد من المعلومات، لكن يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين".

وأضاف البيان أن "مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

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