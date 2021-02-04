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تدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالحرمين

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السعودية تدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالحرمين تدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالحرمين

مصراوي Masrawy

06:41 م الخميس 04 فبراير 2021

وكالات:
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام.
وأوضح السديس، أن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، وهي من الخدمات التي تسعى الرئاسة لتطويرها.
وأكد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، مبيناً أن الرئاسة خصصت عدداً من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.

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