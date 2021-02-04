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بايدن يلقي أول خطاب له عن السياسة الخارجية بصفته رئيسا اليوم الخميس

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بايدن يلقي أول خطاب له عن السياسة الخارجية بصفته رئيسا اليوم الخميس بايدن يلقي أول خطاب له عن السياسة الخارجية بصفته رئيسا اليوم الخميس

مصراوي Masrawy

06:39 م الخميس 04 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس وزارة الخارجية الأمريكية وسوف يلقي أول خطاب له عن السياسة الخارجية بصفته رئيسا للبلاد.

وكان بايدن مهتما بشكل كبير بالسياسة الخارجية الأمريكية منذ أصبح عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في أواخر حقبة تسعينيات القرن الماضي.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن الكيفية التي سوف تستعيد بها إدارته الدور الأمريكي في العالم والتعاون مع الحلفاء عقب أربع سنوات مضطربة في عهد الرئيس السابق دونالد الذي اعتنق أيديولوجية أكثر انعزالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الأربعاء للصحفيين إن السياسة الخارجية هي "الحب الأول" لبايدن.

غير أنها أضافت أن خطابه "لن يكون استعراضا لرؤيته بشأن كل قضية من قضايا السياسة الخارجية".

ومن المتوقع أن تكون التوترات الجارية مع وسجن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني والمنافسة مع الصين والانقلاب الأخير في ميانمار على قائمة أجندة السياسة الخارجية لإدارة بايدن.

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