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صور.. سقوط ثلوج وأمطار رعدية في أسيوط

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صور.. سقوط ثلوج وأمطار رعدية في أسيوط صور.. سقوط ثلوج وأمطار رعدية في أسيوط

مصراوي Masrawy

07:03 م الخميس 04 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تعرض مركزي ديروط والقوصية شمال محافظة أسيوط، اليوم الخميس، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج، وسط تلقبات لحالة الطقس السَيِّئ الذى تعرضت له مناطق بالمحافظة.

وشهدت مراكز شمال محافظة أسيوط تساقط أمطار رعدية مع رياح خفيفة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 16 قرية بمراكز الشمال.

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ بسبب الطقس السيئ.

وكلف محافظ أسيوط، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

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