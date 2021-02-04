برلمانيون يطالبون وزير السياحة بالاهتمام بمدينتي القناطر الخيرية وأخميم

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالب النائب إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب، وزير السياحة والآثار الاهتمام بمدينة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أنها تتميز عن كل الأماكن السياحية في مصر لقربها من القاهرة ويزورها ملايين السياح سنويا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير كباري محمد علي التي يتم تطويرها على مراحل وتعاني العديد من المشكلات.

وطالب البرلماني، خلال الجلسة العامة، بإنشاء مجلس أعلى للقناطر، وعودة شرطة السياحة والآثار، وإقامة فندق بالقناطر الخيرية.

من جانبه طالب النائٔب محمد لبيب وزير الآثار بالاهتمام بمدينة أخميم، مؤكدًا على أنها عائمة على الآثار وفقا لتصنيف علماء الآثار.

واستعرض "لبيب"، أهم الآثار الموجودة داخل المدينة فهي تحتوي على آثار فرعونية وقبطية وإسلامية: "ولكن الحكومة لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن استوقفت بعد ذلك".

كما طالب النائب بالاهتمام بآثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة لم يستعرض سوى 8 مواقع فقط من آثار محافظة سوهاج.​