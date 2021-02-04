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رئيس "سياحة النواب": نطالب بقوانين لمناهضة حرق الأسعار

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رئيس "سياحة النواب": نطالب بقوانين لمناهضة حرق الأسعار رئيس "سياحة النواب": نطالب بقوانين لمناهضة حرق الأسعار

مصراوي Masrawy

06:57 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمجهودات وزارة السياحة، مطالبة ببذل مزيد من الجهد للاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزي.

وطالبت نورا، بقوانين لمناهضة حرق الأسعار ، قائلة: "ليس من المعقول بقينا مقصد رخيص 14 دولار إقامة كاملة ده مينفعش ومزيد من الرقابة على الكيانات غير المرخصة في القطاع السياحي".

وطالبت رئيس سياحة النواب في تعقيبها على بيان الوزير خالد العنان في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بحملة توعوية لضمان الاستغلال الأمثل للسياح منذ بداية التعليم الأساسي.

وأبدت رئيسة اللجنة قلقها من النمو في القطاع السياحي في الدول العربية، متابعة: "لازم يبقى فيه ميزة تنافسية للسوق المصري".

كما طالبت بتوضيح رؤية الوزارة في السياحة الثقافية والمراكب النيلية التي تئن اليوم بسبب الكساد.

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