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البرلمان يقف دقيقة حدادا على شهداء الجيش الأبيض

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البرلمان يقف دقيقة حدادا على شهداء الجيش الأبيض البرلمان يقف دقيقة حدادا على شهداء الجيش الأبيض

مصراوي Masrawy

06:56 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على طلب الدكتور حسام المندوه الحسيني، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض من الأطباء في جائحة .

وقال في كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة للبرلمان: كل الشكر لأبطال الجيش الأبيض ممن ضحوا بحياتهم بدون مقابل ودون انتظار شيء.

وفيما يتعلق ببيان الوزيرة أمام المجلس، قال حسام المندوه: عرض يختلف تماما عما أراه على أرض الواقع في بولاق الدكرور.

وتابع: مستشفى بولاق الدكرور حدث ولا حرج، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية ببولاق الدكرور ليست على ما يرام، وأن عيادة روز اليوسف تطفو على بركة من الصرف الصحي، مطالبا الوزيرة برد كتابي بشأن هذه الوحدة.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني: الوحدات الصحية تحتاج دعم كبير من الوزارة، متابعا: لما حد من أهالينا يطلب مني حل مشكلة صحية بقلق هل هقدر ولا لأ؟.

وتابع النائب: أنا لا أميل لتطوير الحجر ولكن أميل إلى تطوير البشر، مشيرا إلى أن مستشفى بولاق الدكرور نموذج سيء للإدارة.

واستشهد حسام المندوه بالفساد الإداري بمستشفى بولاق الدكرور، قائلا: كان هناك جهاز أشعة معطل، وحين تحدثت مع مدير المستشفى للمساعدة في وجود جهاز جديد كان الرد أن هناك جهاز ضاع قبل دخوله للمخازن.

وحذر عضو مجلس النواب، من فساد الإدارة، قائلا: المشكلة في فساد الإدارة لأنه يضيع مجهود وزارة، موجها حديثه لوزيرة الصحة: بإيدك تحلي المشاكل إذا أردتٍ أن تصححي الموقف.

وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، وزيرة الصحة بزيارة لمستشفى بولاق الدكرور، ومنح "كارت أحمر" لمن يستحقه.​

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