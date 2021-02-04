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ضبط 9 أطنان أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية في الشرقية

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ضبط 9 أطنان أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية في الشرقية ضبط 9 أطنان أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية في الشرقية

مصراوي Masrawy

06:37 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتم ضبط 9,25 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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