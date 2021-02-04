الصحفيين: دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات بمزيد من التخفيضات

مصراوي Masrawy
06:47 م الخميس 04 فبراير 2021
كتب- مينا غالي:
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات، مصانع الإنتاج الحربي، بتخفيضات إضافية على الأسعار، تم دخولها مخازن النقابة اليوم.
وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن تفاوضه أسفر عن الحصول على تخفيضات إضافية على الأسعار لصالح الزملاء، وذلك مواصلة لجهود اللجنة في تطبيق الشق الوقائي باستراتيجية عملها، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، التي بدأت مع بداية الأزمة قبل تسعة أشهر.
ويتوافر للزملاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة من السبت المقبل، وكذا سيتم توفير ذات الخدمة بفرع النقابة بالإسكندرية، وتتاح للزملاء بالمحافظات عبر مندوب، حال حاجتهم إليها على النحو التالي:
- علبة كمامات طبية بدعامة، بسعر ٤٠ جنيهًا للعلبة.
- لتر كحول سعة العبوة ١ لتر، بسعر ٥٥ جنيهًا.
- عبوة كحول سعة ١٢٥م، بسعر ١٥ جنيهًا.
- جركن ٤ لتر كحول، بسعر ٢٠٠ جنيه.
- جركن مطهر أسطح، سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.
ووجه عبدالمجيد الشكر، لروح الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، لدعمه للصحفيين في بدايات أزمة كورونا، التي كانت فيها المطهرات والكمامات نادرة بالأسواق، وكذا الشكر للواء محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، الذي يواصل مسيرة العطاء.