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الصحفيين: دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات بمزيد من التخفيضات

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الصحفيين: دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات بمزيد من التخفيضات الصحفيين: دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات بمزيد من التخفيضات

مصراوي Masrawy

06:47 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات، مصانع الإنتاج الحربي، بتخفيضات إضافية على الأسعار، تم دخولها مخازن النقابة اليوم.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن تفاوضه أسفر عن الحصول على تخفيضات إضافية على الأسعار لصالح الزملاء، وذلك مواصلة لجهود اللجنة في تطبيق الشق الوقائي باستراتيجية عملها، في مواجهة المستجد، التي بدأت مع بداية الأزمة قبل تسعة أشهر.

ويتوافر للزملاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة من السبت المقبل، وكذا سيتم توفير ذات الخدمة بفرع النقابة بالإسكندرية، وتتاح للزملاء بالمحافظات عبر مندوب، حال حاجتهم إليها على النحو التالي:

- علبة كمامات طبية بدعامة، بسعر ٤٠ جنيهًا للعلبة.

- لتر كحول سعة العبوة ١ لتر، بسعر ٥٥ جنيهًا.

- عبوة كحول سعة ١٢٥م، بسعر ١٥ جنيهًا.

- جركن ٤ لتر كحول، بسعر ٢٠٠ جنيه.

- جركن مطهر أسطح، سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.

ووجه عبدالمجيد الشكر، لروح الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، لدعمه للصحفيين في بدايات أزمة كورونا، التي كانت فيها المطهرات والكمامات نادرة بالأسواق، وكذا الشكر للواء محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، الذي يواصل مسيرة العطاء.​

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