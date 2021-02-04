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وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء ازدواج طريق "كفرالشيخ - دسوق"

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وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء ازدواج طريق "كفرالشيخ - دسوق" وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء ازدواج طريق "كفرالشيخ - دسوق"

مصراوي Masrawy

06:45 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عددا من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في محافظات الدلتا والوجه البحري.

واستهل وزير النقل جولته اليوم الخميس، بزيارة مشروع إنشاء ازدواج طريق "كفرالشيخ - دسوق" المرحلة الأولى بطول 10 كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه.

ويشمل الطريق أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م وطبان مرصوف بعرض متر لكل اتجاه بعدد 3 حارات وكذلك إنشاء 12 كوبري علوي واستكمال كوبري قائم وإنشاء 9 أنفاق بالإضافة إلى أعمال الحمايات.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30 يونيو 2021.

وأوضحت وزارة النقل، أهمية المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي (أنفاق 3 يوليو - المنصورة - المحلة - كفرالشيخ - دسوق - دمنهور - جانكليس - طريق إسكندرية الصحراوي) بطول 250 كم والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.

كما وجه الوزير مسئولي هيئة السكك الحديد بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفرالشيخ والعكس صباحا وعصرا لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفرالشيخ.​

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