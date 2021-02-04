عنق الرحم والمعدة.. الصحة تكشف 5 أنواع للسرطان أكثر شيوعا "رجال ونساء"

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، يكشف 5 أنواع لمرض السرطان الأكثر شيوعا عند الرجال والنساء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.

وكشفت الوزارة، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنواع السرطان الـ 5 على النحو التالي:

أولا: للرجال

1 ـ سرطان الرئة.

2ـ سرطان الكبد.

3ـ سرطان المعدة.

4ـ سرطان القولون والمستقيم.

5- سرطان البروستاتا

ثانيا: للنساء

1ـ سرطان الثدي.

2ـ سرطان الرئة.

3ـ سرطان القولون والمستقيم.

4ـ سرطان عنق الرحم.

5ـ سرطان المعدة.