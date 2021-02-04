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عنق الرحم والمعدة.. الصحة تكشف 5 أنواع للسرطان أكثر شيوعا "رجال ونساء"

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مصراوي Masrawy

06:39 م الخميس 04 فبراير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، يكشف 5 أنواع لمرض السرطان الأكثر شيوعا عند الرجال والنساء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.

وكشفت الوزارة، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنواع السرطان الـ 5 على النحو التالي:

أولا: للرجال
1 ـ سرطان الرئة.
2ـ سرطان الكبد.
3ـ سرطان المعدة.
4ـ سرطان القولون والمستقيم.
5- سرطان البروستاتا

ثانيا: للنساء
1ـ سرطان الثدي.
2ـ سرطان الرئة.
3ـ سرطان القولون والمستقيم.
4ـ سرطان عنق الرحم.
5ـ سرطان المعدة.

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