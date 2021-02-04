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الخارجية اليمنية تُحمِل ميليشات الحوثي مسؤولية تعثر تطبيق اتفاق الحديدة

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الخارجية اليمنية تُحمِل ميليشات الحوثي مسؤولية تعثر تطبيق اتفاق الحديدة الخارجية اليمنية تُحمِل ميليشات الحوثي مسؤولية تعثر تطبيق اتفاق الحديدة

مصراوي Masrawy

06:28 م الخميس 04 فبراير 2021

عدن - (أ ش أ):

حمَّل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ميليشيات الحوثي مسؤولية تعثر تطبيق اتفاق الحديدة.

وأوضح وزير الخارجية خلال لقائه ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة (العربية) أن أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق من الحوثيين، على ضوء ممارساتهم المستفزة وغير المسؤولة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحديدة تحولت إلى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث الحوثيين أنفاق وحفريات ومصدات عسكرية عند مداخل المدينة وفي شوارعها، وملؤها بالأسلحة والمسلحين.

فيما أعرب للمسؤولة الأممية عن تطلع اليمنية إلى أن توضح الأمم المتحدة المسؤول عن تعثر هذا الاتفاق وأسبابه.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد صعَّدت خلال الشهر الماضي هجماتها على المدنيين ومواقع القوات المشتركة، وسط اتهامات للجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعدم اتخاذ مواقف من هذا التصعيد الذي يهدد استمرار الهدنة الهشة.

كما كثفت الميليشيا هجماتها ضد المدنيين خصوصا في مديريات حيس والدريهمي جنوب الحديدة، حيث قُتِل وجُرِح العشرات. وخلال العام الماضي، قُتِل وأُصِيب أكثر من 300 مدني بنيران الميليشيات رغم الهدنة الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم أواخر 2018.

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