ملتقى الحوار الليبي يصوت غدا لاختيار السلطة التنفيذية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

طرابلس - (د ب أ):

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم يوم غدٍ الجمعة من أجل التصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا".

وأضاف المتحدث ضمن بيان صحفي نشرته البعثة اليوم: "أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في 2 فبراير. لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 بالمائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه. وانتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء".

واشترطت البعثة تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، "بتوقيت جنيف".