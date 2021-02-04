الطقس السيئ.. توقف 16 محطة مياه عن العمل في أسيوط بسبب انقطاع الكهرباء

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تسببت حالة الطقس السيئ بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، في انقطاع الكهرباء عن 16 قرية في 3 مراكز شمالي المحافظة، ما أدى في توقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي .

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط، أنه نتيجة موجة الطقس السيئ وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مراكز شمال المحافظة، أفادت شركة مياه الشرب الصرف الصحي عن تأثر خدمة تشغيل بعض محطات المياه .

وأشار البيان، إلى توقف 6 محطات مياه بمركز ديروط وهي "محطة المناشي، نجع علي خضر، أبوكريم، المدينة الصناعية بدشلوط، امشول، محرم أبوجبل".

وفي مركز القوصية توقف 9 محطات وهي " التتالية، المنشاة الجديدة والقديمة، عزبة خشبة، رزقة الدير المحرق، عرب الجهمة، بني صالح، مير، الأنصار" .

وفي مركز منفلوط توقفت محطتين عن العمل وهي "محطة المدور، بني رافع الغربية والشرقية"، بسبب انقطاع الكهرباء.

وشهدت مراكز شمال محافظة أسيوط تساقط أمطار رعدية مع رياح خفيفة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 16 قرية بمراكز الشمال.

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ بسبب الطقس السيئ.

وكلف محافظ أسيوط، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.