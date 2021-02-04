تصادم "أتوبيس وسيارتين" على الطريق الزراعي بسبب سوء الأحوال الجوية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسبب سوء الأحوال الجوية وتجمع الأمطار على الطريق الزراعى، في تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى الطريق الزراعى، عند كوبري طوخ وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.

تلقى اللواء فخر العربي مديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى، انتقل رجال المرور، وتبين تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى الطريق الزراعي عند كوبري طوخ، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتراكم الأمطار على الطريق، والسرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.