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مدير شرطة صامطة يطمئن على صحة مدير مكتب التعليم بالمحافظة

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"الصميلي" ثمن زيارة "القحطاني" مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة

مدير شرطة صامطة يطمئن على صحة مدير مكتب التعليم بالمحافظة

زار مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبد الرزاق بن محمد الصميلي، في منزله بقرية الدريعية يرافقه المساعد لشؤون الأمن بالشرطة المقدم محمد ظافر؛ وذلك للاطمئنان على صحته بعد أن تعرض لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وكان في استقباله الشيخ محمد بن يحيى الصميلي.

وثمن مدير مكتب تعليم صامطة هذه الزيارة، مؤكداً أنها غير مستغربة من مدير شرطة صامطة، الرجل المجتمعي الذي اعتاد الجميع منه على هذه المبادرات الإنسانية، مقدمًا له جزيل الشكر والعرفان.

مدير شرطة صامطة يطمئن على صحة مدير مكتب التعليم بالمحافظة

مدير شرطة صامطة يطمئن على صحة مدير مكتب التعليم بالمحافظة

مدير شرطة صامطة يطمئن على صحة مدير مكتب التعليم بالمحافظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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