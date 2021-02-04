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الرئيس الغيني يستعرض مع الوزير "قطان" علاقات التعاون بين البلدين

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الرئيس الغيني يستعرض مع الوزير "قطان" علاقات التعاون بين البلدين الرئيس الغيني يستعرض مع الوزير "قطان" علاقات التعاون بين البلدين
بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

الرئيس الغيني يستعرض مع الوزير

استقبل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل الوزير قطان خلال الاستقبال للرئيس الغيني تحيات تحيات القيادة فيما حمل الرئيس تيودورو أوبيانغ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع أقام رئيس جمهورية غينيا الاستوائية مأدبة غداء تكريماً لمعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية والوفد المرافق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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