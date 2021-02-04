إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت سرعتها 40 عقدة شمالية غربية مصحوبة، مع ارتفاع الأمواج التي بلغت 9 أمتار، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء السخنة والأدبية، أمام الأنشطة البحرية

وأوقفت الهيئة جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، ومنع مغادرة أي سفن سواء لمنطقة الغاطس الخارجي للموانئ أو الأرصفة.

واتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة