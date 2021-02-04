أخبار عاجلة

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 -
بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول -
كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟ -
دراسة تميط اللثام عن أعراض جديدة لـ"كورونا" -
فيصل بن فرحان: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالحوار -
العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية -
الرئيس البيلاروسي يرجح إصابته مجددا بكورونا بعد تعرضه لنوبة سعال -
اليمن: تصعيد الحوثيين يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية -
صحيفة: بايدن يسعى لترميم العلاقة مع أمريكا اللاتينية بـ"مبعوث خاص" -
قطر تغلق محالًا تجارية خالفت "تدابير كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

Print
إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

06:19 م الخميس 04 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت سرعتها 40 عقدة شمالية غربية مصحوبة، مع ارتفاع الأمواج التي بلغت 9 أمتار، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء السخنة والأدبية، أمام الأنشطة البحرية

وأوقفت الهيئة جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، ومنع مغادرة أي سفن سواء لمنطقة الغاطس الخارجي للموانئ أو الأرصفة.

واتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية