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وقت اللياقة تطلق تدريباتها "عن بُعد" حرصًا على سلامة مشتركيها

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وقت اللياقة تطلق تدريباتها "عن بُعد" حرصًا على سلامة مشتركيها وقت اللياقة تطلق تدريباتها "عن بُعد" حرصًا على سلامة مشتركيها
حصص لياقية يومياً للمشتركين عبر موقع التواصل الاجتماعي

وقت اللياقة تطلق تدريباتها

أعلنت شركة لجام، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، إغلاق أندية وقت اللياقة "فتنس تايم" ابتداء من غد الجمعة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، حرصًا على سلامة وصحة مشتركيها،

وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بناءً على توجيهات وزارة الرياضة، مشيرة إلى أن الإغلاق لن يؤثر على رصيد المشتركين؛ حيث سيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.

وأكدت الشركة أنه ستنطلق من يوم الأحد القادم حصص تدريبية لياقية (يومياً) للمشتركين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" لوقت اللياقة، فيما سيبدأ البث المباشر للحصص التدريبية (للرجال والسيدات) خلال الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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