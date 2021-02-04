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"السعودي الفرنسي" يدمج فرعي السبعين بجدة مع ثلاثة فروع أخرى

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"السعودي الفرنسي" يدمج فرعي السبعين بجدة مع ثلاثة فروع أخرى "السعودي الفرنسي" يدمج فرعي السبعين بجدة مع ثلاثة فروع أخرى
لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية

أعلن البنك السعودي الفرنسي اندماج فروع البنك في مدينة جدة شارع السبعين مع فرع حي الصفا وفرع حي البلد مع فرع حي الكندرة.

ويأتي هذا القرار من البنك سعيًا منه لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وأكد البنك أن جميع عمليات العملاء في الفروع لن تتأثر بهذا الاندماج ابتداءً من تاريخ 4 فبراير 2021م، الموافق 22 جمادى الثاني 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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