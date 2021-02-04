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مسجد وكنيسة وفندق.. رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لإنشاء مدينة الذهب

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مسجد وكنيسة وفندق.. رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لإنشاء مدينة الذهب مسجد وكنيسة وفندق.. رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لإنشاء مدينة الذهب

مصراوي Masrawy

06:07 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض المخطط العام لإنشاء "مدينة الذهب".

جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والمهندس إلهامي الكرداني، مستشار وزير التموين للمشروعات، والدكتور تامر الخرزاتي، مسئول المكتب الاستشاري للمشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح ، بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في على أحدث طراز، تضم الورش والمصانع والمعارض.

وأوضح أن الرئيس وجّه بمراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة؛ للاستفادة من الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المواقع المقترحة لإقامة "مدينة الذهب"، وتم مناقشة الملاحظات على كل موقع من الناحية اللوجستية، كما تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المماثلة حول العالم.

كما تم عرض المكونات المبدئية للمشروع وفقا لما تضمنه المخطط العام، وتشمل هذه المكونات وحدات الاستلام والتخزين، والمصانع، والورش، ومحال الذهب، والمدارس، وورش تعليم صناعة الذهب، إلى جانب وجود مكونات داعمة، تتمثل في مبنى مصلحة الدمغة، ومتحف، ومتنزه تعليمي للأطفال، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، ومركز لوجستي.

ووفقا لمخطط المشروع، ستضم المدينة أيضا فندقا، وأماكن لإقامة العمال، وفي منطقة الخدمات الخاصة بالمدينة سيتم إنشاء وحدة صحية، وناد رياضي واجتماعي، ومسجد، وكنيسة، كما سيكون هناك عدد من المتنزهات، والطرق الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ثلاثة مقترحات للتصميمات الهندسية للمدينة، ومميزات كل مقترح، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.​

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