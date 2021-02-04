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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، للكلية الحربية برفقة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط خلال فترة الإعداد العسكري.