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.. يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية

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فيديو.. السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية .. يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية

مصراوي Masrawy

06:04 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من تفقد الرئيس عبدالفتاح اليوم الخميس، للكلية الحربية برفقة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط خلال فترة الإعداد العسكري.

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