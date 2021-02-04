وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقان على تنظيم حدث عالمي للترويج لسياحة الغطس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية التنسيق بين قطاعي البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي مشيدة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وجمعية هيبكا في إدارة منطقة صمداي بمحمية وادي الجمال كأحد نماذج مشاركة الإدارة البيئية مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة مما أسفر عن نتائج إيجابية في حماية المنطقة وتميزها سياحيا مع الحفاظ على استدامة مواردها.

كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ البحر الأحمر على البدء في الإعداد لإطلاق أنواع مختلفة من السياحة البيئية وخلق مقاصد جديدة لها بالمحافظة والترويج لها عالميا ضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج لها عالميا.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات السياحية العاملة بالمحافظة ومدى التزامها بدراسات تقييم الأثر البيئي والتزامها بقانون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية بالمحافظة حيث اتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية للحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة لضمان حماية البيئة البحرية وجودة المنتج السياحي.

من ناحيته رحب محافظ البحر الأحمر بوزيرة البيئة، وأشاد بتعاونها المستمر، والتنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة، وأثنى على جهود الوزيرة لتطوير العمل البيئي وجعله فرصة حقيقية للتنمية، وخاصة أنشطة دعم السياحة البيئية.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع جمعية هيبكا، والعديد من منظمات المجتمع المدنى لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تغيير سلوكيات المواطنين.​