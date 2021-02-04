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لمدة شهر.. الكويت تعلن إيقاف النشاط الرياضي "محلياً"

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لمدة شهر.. الكويت تعلن إيقاف النشاط الرياضي "محلياً" لمدة شهر.. الكويت تعلن إيقاف النشاط الرياضي "محلياً"
بدايةً من الأحد المقبل.. في قرار قابل للتمديد

لمدة شهر.. الكويت تعلن إيقاف النشاط الرياضي

قررت الاتحادات الرياضية الكويتية، الخميس، إيقاف النشاط الرياضي محلياً بداية من الأحد المقبل، ولمدة شهر قابل للتمديد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
ودعت الهيئة العامة للرياضة الكويتية كافة الاتحادات الرياضية لوقف الأنشطة لمدة شهر واحد قابل للتمديد بداية من الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفشي .
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن صقر الملا نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة دعا إلى حظر التجمعات داخل الهيئات الرياضية بكل أنواعها وأسبابها.
وأضاف: "على الهيئات التي تشارك في بطولات دولية مهمة للمنتخبات التقدم بطلب للاستثناء من قرار وقف النشاط، وذلك لعرضه على الجهات المعنية".
وتابع: "ستواصل الهيئة اجتماعاتها مع اللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة لتقييم الأوضاع وإخطار الاتحادات بكل ما يستجد، نشكر الاتحادات الرياضية على تعاونها مع الهيئة لمواجهة الجائحة خاصة مع الانتشار المتسارع للسلالات الجديدة من الفيروس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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