من أجل الحفاظ على اللياقة ..  اتحاد الرياضة للجميع يضاعف طرق جمع النقاط للمستخدمين

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‬أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أحدث إصدار في تطبيقهم للهواتف الذكية الذي يمكّن المستخدمين من تتبع لياقتهم البدنية، وإيجاد التحديات الخاصة بهم، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج مكافآت الاتحاد، مما يتيح للمجتمع النشط في المملكة الحفاظ على لياقته البدنية وصحته بسهولة أكبر.



ويمكن للمستخدمين ربط أجهزة تتبع اللياقة البدنية بتطبيق الاتحاد، مما يمكّنهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من النشاطات داخل التطبيق، كالانضمام إلى التحديات التي ينظمها اتحاد الرياضة للجميع، وإنشاء تحدياتهم الخاصة، وتتبع تطور لياقتهم البدنية, كما يُتيح التطبيق الفرصة لإنشاء تحديات ذاتية حيث يضع قوة اللياقة البدنية بشكل أكثر مما يسمح لهم بتحديد وتتبع الأهداف اليومية التي يختارونها، بما في ذلك الحد الأدنى من الخطوات اليومية المستهدفة وهو 6000 خطوة

ويُعد التحديث الجديد لتطبيق الاتحاد جزءًا من رحلة التحول الرقمي والتقني التي يقودها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، التي شهدت إطلاقًا ناجحًا لبوابة "حياة صحية" في شهر مارس من العام الماضي، إلى جانب مبادرات أخرى للاتحاد بدعم من شركائه الرئيسيين المتمثلين بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.



وتماشياً مع برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، يعدّ التحول الرقمي في قطاع الرياضة أمراً جوهرياً لتسهيل فرص المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية الشاملة للجميع, وهو ركيزة أساسية لاتحاد الرياضة للجميع لزيادة مستويات النشاط البدني بين السكان من 13% وذلك في عام 2015 وصولا إلى 40% وذلك بحلول عام 2030.



وبهذه المناسبة أوضح الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن التحول الرقمي من قبل الاتحاد هو الأحدث في جهودنا العديدة للتواصل مع المجتمع".



وقال: "في النسخة المحدثة للتطبيق قمنا بتضمين مزايا عديدة ستساعد المستخدمين على إشراك عائلاتهم وأصدقائهم، آملين أن تتيح سلسلة التفاعل عبر التطبيق في جعل السلوك الصحي عادة يومية عند المستخدمين".



فيما قال مدير إدارة التسويق والتواصل في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أسامة صالح النويصر: "التحديث الأخير على التطبيق يمثل خطوة جديدة للمجتمع النشط في المملكة؛ حيث إنها توفر المزيد من المشاركة والدعم والاستقلالية والمتعة أكثر من أي وقت مضى".



وأضاف: "يعمل اتحاد الرياضة للجميع عن كثب مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية وبرنامج جودة الحياة، ويكرس الاتحاد جهوده لضمان جعل الصحة واللياقة البدنية سهلة الوصول لجميع المجتمع وفي جميع أنحاء المملكة, وللتحديث الأخير على التطبيق أثر كبير في ترجمة جهود الاتحاد من خلال ربط الأشخاص بأهداف لياقتهم البدنية، وبأصدقائهم وعائلاتهم، وبشعورهم بقيمة الإنجاز الذي يستحقونه".



وتم إطلاق برنامج المكافآت عبر تطبيق اتحاد الرياضة للجميع في أكتوبر من العام الماضي، مما يتيح للمستخدمين فرصة الفوز بجوائز من خلال جمع النقاط لأداء أنشطة مختلفة عبر التطبيق، ويتم الإعلان عن الفائزين شهريًا من قبل الاتحاد؛ حيث يتم اختيار خمسة فائزين من قائمة المتصدرين في التطبيق، وخمسة آخرين يتم اختيارهم عبر آلية السحب العشوائي، مما يعني أن أمام كل مستخدم فرصة للفوز.



يشار إلى أن النقاط تُمنح أيضًا للمستخدمين الذين يدعون الأصدقاء إلى تحميل تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وإنشاء مجموعات، وفعاليات رياضية وغيرها، إضافة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق يوميًّا.