صور.. توزيع "ماكينات خياطة وأفران منزلية" على المرأة المعيلة في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 17 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وسلم محافظ أسيوط 13 ماكينة خياطة و50 متر قماش لكل ماكينة، بالإضافة إلى 4 أفران منزلية باسطوانات بوتاجاز وأجولة الدقيق لكل منهن مقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم.