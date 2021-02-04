أخبار عاجلة

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 -
بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول -
كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟ -
دراسة تميط اللثام عن أعراض جديدة لـ"كورونا" -
فيصل بن فرحان: ندعم كل ما يفضي إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالحوار -
العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية -
الرئيس البيلاروسي يرجح إصابته مجددا بكورونا بعد تعرضه لنوبة سعال -
اليمن: تصعيد الحوثيين يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية -
صحيفة: بايدن يسعى لترميم العلاقة مع أمريكا اللاتينية بـ"مبعوث خاص" -
قطر تغلق محالًا تجارية خالفت "تدابير كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدبولي: نعمل على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا لتخفيض فاتورة الاستيراد

Print
مدبولي: نعمل على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا لتخفيض فاتورة الاستيراد مدبولي: نعمل على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا لتخفيض فاتورة الاستيراد

مصراوي Masrawy

05:45 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ بشأن استعراض خطط تطوير صناعة الزيوت.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على أن هذا الملف مُهم للغاية، ولاسيما في ضوء حجم الاستيراد الكبير من الزيوت، مضيفا: تعمل حالياً على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا منها، وذلك في ظل التوجه العام للدولة للعمل على خفض فاتورة الاستيراد.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرضاً مفصلاً عن الوضع القائم لشركات ومصانع الزيوت، وهي: الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبوالهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات، والمصرية للنشا والخميرة والمنظفات، لافتا إلى أن النشاط الرئيس لمجموعة الشركات، فيما عدا الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، يتمثل في إنتاج زيت الطعام، ويشمل ذلك عمليات التكرير بشكل أساسي، بالإضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.

وتمتلك الشركات الأربع المنتجة للزيوت طاقة تكرير لزيت الطعام تبلغ نحو 1300 طن/ يوم بطاقة شهرية يبلغ نحو 40 ألف طن/ شهر زيت مكرر، وتغطي 80% من احتياجات المنظومة التموينية.

وقدم وزير التموين تقريرا فنيا حول حالة الآلات والمعدات المتوافرة بهذه الشركات، وكذلك الحصة السوقية لها والدراسة التسويقية التي تم إعدادها في هذا الشأن، إلى جانب عرض التوزيع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، متناولا في هذا الصدد أيضا مدى ملاءمة الآلات للتقدم التكنولوجي في مجال إنتاج الزيوت، وكذلك حجم الكوادر والعمالة الفنية المدربة، والمؤهلة لمواكبة أحدث خطوط الإنتاج في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع، طرح الوزير بعض التصورات والبدائل المقترحة لتطوير الشركات العاملة في مجال الزيوت، بهدف تطوير بعض العمليات الصناعية الحالية بها، أو إنشاء وحدات صناعية جديدة، أو إجراء تطوير شامل يحقق كافة الأهداف التنافسية والتكنولوجية واللوجستية، مؤكدا على أن معايير الاختيار من بين البدائل المطروحة يرتكز على عقد عدد من الاجتماعات مع خبراء الصناعات الرئيسية والتي تتمثل في الزيوت، والمنظفات، والأعلاف، وعقد اجتماعات أخرى مع لجنة التطوير حتى يتم التقارب بين توجهات الفريق الاستشاري ورؤية الشركة القابضة، مع تحديد المميزات والعيوب الرئيسية لكل بديل، فضلا عن تحديد معايير للتقييم والاختيار بين البدائل، وتقدير وزن نسبي لأولوية كل معيار.

كما أكد الدكتور علي مصيلحي على التنسيق مع وزارة الزراعة؛ من أجل العمل على زيادة رقعة المساحات المزروعة بمحصولي عباد الشمس وفول الصويا.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن دور جهاز الخدمة الوطنية يتحدد في إقامة شراكة مع وزارة التموين لتشغيل المصانع الجديدة التي من المقرر إنشاؤها، وكذا ما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها من محصولي عباد الشمس، وفول الصويا.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم مناقشة نتائج هذه الدراسات المهمة التي تناولت كافة القطاعات في مجال الزيوت والمنظفات؛ حتى يتسنى الإسراع بتحديد موقف تطوير تلك الشركات والمصانع الجديدة التي يمكن إنشاؤها؛ سعيا لتعظيم الاستفادة منها، وتلبية احتياجات السوق المحلية من إنتاجها، وسد الفجوة الاستيرادية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية