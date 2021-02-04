18 جنيها للمتر.. "المجتمعات العمرانية" توافق على مشروع استثماري بدمياط الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار شمال المجاورة (13) بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة بنشاط "فورت كورت" بنظام حق الانتفاع على مساحة 8700 متر مربع بسعر تقديري للمتر المربع 18 جنيها.

وقال في بيان اليوم الخميس، إن حق الانتفاع عبارة عن وحدات قابلة للفك والتركيب ولا تزيد نسبة البناء عن 5% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع دور أرضي فقط ويتم زيادة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوي بنسبة (10% )، ويحرر عقد بين الهيئة والمنتفع يتضمن جميع الالتزامات والحقوق للطرفين، ويتم تسليم الأرض أو الوحدة بعد تقديم التأمين النهائي وإبرام العقد وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولى ويبدأ حساب مدة الانتفاع من تاريخ التسليم.

وأوضح أن الحالات التي يتم إلغاء الترخيص بالانتفاع بها هي بناءً على طلب المرخص له أو عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المهلة المحددة أو عدم سداد مقابل الانتفاع السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق أو إشهار إفلاس المرخص له أو مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو إحداث تلوث أو ضوضاء أو تكدس مروري، وفي جميع الحالات يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة.