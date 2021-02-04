صور.. مصرع تلميذ تحت عجلات سيارة محملة بالقصب في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى تلميذ مصرعه، اليوم الخميس، دهسًا تحت عجلات سيارة نقل أثناء سحبه عود قصب من حمولتها خلال سيرها على الطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دارالسلام إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ع" 10 أعوام تلميذ ويقيم بناحية قرية أولاد يحيى الحاجر دائرة المركز جثة هامدة.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام المتوفى المذكور بسحب عودة قصب من حمولة سيارة نقل متجهة إلى مصنع سكر جرجا اختل توازنه وسقط أسفل عجلاتها ما نتج عنه مصرعه في الحال، متأثرًا بإصابته بكسور وجروح بالغة متفرقة بالجسد.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.