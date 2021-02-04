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أمانة الرياض: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في ٩,٦٢٣ مطعمًا ومقهى ضمن نطاق المنطقة

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أمانة الرياض: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في ٩,٦٢٣ مطعمًا ومقهى ضمن نطاق المنطقة أمانة الرياض: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في ٩,٦٢٣ مطعمًا ومقهى ضمن نطاق المنطقة

أمانة الرياض: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في ٩,٦٢٣ مطعمًا ومقهى ضمن نطاق المنطقة

‬أوضحت أمانة منطقة الرياض أن قرار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية الصادر عن الجهات المختصة، والذي يدخل حيز التنفيذ الساعة الـ١٠ من مساء اليوم الخميس، يشمل ٩,٦٢٣ مطعمًا ومقهى في نطاق المنطقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقاية المجتمع من المستجد.
وأشارت الأمانة إلى أن ٦ أنشطة تجارية ستوصد أبوابها امتثالاً للقرارات الصارمة، والهادفة إلى الحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى بين السكان، ومن بين تلك الأنشطة، ١٤٣ صالة أفراح، ١٤٠١ قاعة فندقية، ١١٦ مركزًا ترفيهيًا، ٤٦ موقعًا للألعاب، ٦٣٢ مركزًا رياضيًا، و٩ دور للسينما.
وبينت الأمانة أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية، وستطبق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مشيرة إلى أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.
وثمنت الأمانة دور السكان ومساهمتهم في التبليغ عن أي مخالفات عبر هاتف ٩٤٠، مبينة أن مراقبيها يباشرون البلاغات الواردة فور تلقيها لحماية المجتمع من تفشي وباء كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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