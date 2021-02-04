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"العين" يبتعد عن المركز الأخير مؤقتاً ويحرم "الاتفاق" من المربع الذهبي

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انتهت المباراة التي جمعت العين بشقيقه الاتفاق بفوز الأول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء في شوط المباراة الأول عن طريق محترف الفريق اللاعب الفنزويلي خوانبي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي العين للنقطة رقم 13 ليبتعد عن المركز الأخير مؤقتاً في انتظار مباراة ضمك القادمة، فيما بقي الاتفاق عند نفس رصيده السابق البالغ 24 نقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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