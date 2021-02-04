صور... الدفع بـ120 معدة لشفط مياه الأمطار في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

دفعت شركة مياه القليوبية، اليوم الخميس، بأطقم وسيارات شفط مياه الأمطار من الأماكن المتضررة والطرق السريعة، ومدن المحافظة، والأنفاق وخاصة بمدينة بنها، بعد هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء المحافظة، ما تسبب في تراكم المياه في بعض المناطق.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار خلال الساعات القادمة.

وأكد مجاهد، في بيان له اليوم، أنه بلغ إجمالي المعدات التي دفعت بها الشركة لمواجهة الأمطار 120 معدة، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، جرى توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما جرى وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا.

وأضاف، أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة في وقت سابق لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث جرى الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.

وأشاد "مجاهد"، بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا على ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها مشيرا لجاهزية الشركة في اي وقت لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتى تتمثل فى تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.