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هالة زايد: تكاتف مؤسسات الدولة ساهم في القضاء على قوائم الانتظار

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هالة زايد: تكاتف مؤسسات الدولة ساهم في القضاء على قوائم الانتظار هالة زايد: تكاتف مؤسسات الدولة ساهم في القضاء على قوائم الانتظار

مصراوي Masrawy

05:31 م الخميس 04 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تكاتف كل المؤسسات من وزارة الصحة والمجتمع المدني والبنك المركزي، وغيرها من المؤسسات ساهم في القضاء على قوائم انتظار المرضى.

وأضافت الوزيرة، في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان: "قوائم الانتظار في 2018، وصلت إلى معدل 400 يوم انتظار، وكانت مشكلتها حتى لو جاء عليك الدور فعليك أن توفر فرق التكلفة".

وأكدت: " قررت إن عملية القلب المفتوح 12 ألف جنيه في مستشفيات الحكومة والتأمين الصحي، وهناك حالات تتكلف أكثر من 50 ألف جنيه وعلى المواطن يجيب فرق من جيبه، وأذكر أن أحد المواطنين قال لي إنه مستني من 2014 حتى 2018 ليعمل عملية قلب مفتوح".

وقالت وزيرة الصحة: "تسعيرة التأمين الصحي الجديدة مبنية على تكلفة الخدمة الحقيقية ومعدلات التضخم، فدعونا مستشفيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تدخل معنا، وسألنا هل ممكن في القطاع الخاص تعمل العملية بالسعر دا، قعدنا وعملنا لجنة وانتهينا من وبدأنا فيها، لأن مينفعش واحد بيعمل عملية على نفقة الدولة أقوله أدفع 50 ألف جنيه".

وأشارت الوزيرة، إلى مبادرة البنك المركزي التي خصصت وديعة 2 مليار جنيه منذ 2018 ولم تنفذ حتى الآن، وبالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب وبيت الزكاة والصدقات والأورمان لتغطية تكلفة الخدمة والبنك المركزي غطى فرق التكلفة.

وأوضحت: "أنهينا قوائم الانتظار حتى الآن، وأجرينا عدد كبير من الحالات المتقدمة من قساطر القلب وجراحات المخ والأعصاب والعظام ودخلنا القسطرة الطرفية التي تمنع بتر القدم والقسطرة المخية".

وقالت الدكتورة هالة زايد: " كلها اشتغلت ما بين 395 مستشفى منهم 200 تابعين لوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك كلفنا 5.5 مليار جنيه، وزارة الصحة تحملت 64%، وتحمل البنك المركزي 22%، والمجتمع المدني وبيت الزكاة والأورمان 14%، ولم يعد لدينا قوائم انتظار ونشتغل حاليًا على منع قوائم الانتظار، وساعد في ذلك مبادرات الصحة للكشف على الأمراض المزمنة مع إنهاء قوائم الانتظار، وقلت قرارات العلاج على نفقة الدولة من 116 ألف قرار إلى 96 ألف قرار، لأن الناس لم يعد احتياجها لتدخلات جراحية، ونعمل على أن نحسن صحة المواطن المصري للاستعداد للتأمين الصحي الشامل".

وأوضحت الوزيرة أنه تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام، لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.

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مصراوي Masrawy

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