أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" تنشر تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. كفاءة وشفافية ودقة وعدالة في التقديم للتوظيف

Print
"سبق" تنشر تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. كفاءة وشفافية ودقة وعدالة في التقديم للتوظيف "سبق" تنشر تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. كفاءة وشفافية ودقة وعدالة في التقديم للتوظيف
‫ معلومات تشير إلى أنه سيتم ترحيل البيانات من المنصات الحالية إلى المنصة الموحدة الجديدة

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الماضية.

ووفقاً للمعلومات ستشتمل المنصة على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وستوحد منصات التوظيف الحالية.

وتشير المعلومات إلى أن المنصة سيتم من خلالها تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات الحكومية والخاصة.

وعن صحة البيانات المسجلة في السير الذاتية في المنصة من قبل طالبي العمل، وكشفت معلومات "سبق" أنه سيتم تصديق تلك البيانات آلياً باستخدام التكامل والربط الآلي مع الجهات المعنية.

وتؤكد المعلومات أنه ولضمان جودة البيانات المسجلة سيتم توثيق المؤهلات والتخصصات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة.

وعن طريقة توحيد منصات التوظيف الحالية، توضح المعلومات أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

يشار إلى أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص) وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول

بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول

كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟

كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟

دراسة تميط اللثام عن أعراض جديدة لـ"كورونا"

دراسة تميط اللثام عن أعراض جديدة لـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية