في اليوم الرابع لانقلاب ميانمار.. احتجاج خجول ضد استيلاء الجيش على السلطة

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المتظاهرون طالبوا بإطلاق سراح القادة المعتقلين

أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الخميس) تظاهر مجموعة من المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار، في أول احتجاج من نوعه في الشوارع ضد استيلاء الجيش هذا الأسبوع.

وبين مقطع فيديو على تجمع حوالي 20 شخصًا خارج جامعة ماندالاي الطبية، حاملين لافتة كُتب عليها: "احتجاج على الانقلاب العسكري".

وهتف المتظاهرون: "قادتنا المعتقلون، أطلقوا سراحهم الآن، أطلقوا سراحهم الآن"؛ وفقاً لـ"رويترز".

واستولى جيش ميانمار على السلطة الاثنين الماضي، وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، وفرض عليها الإقامة الجبرية، ووجه إليها اتهامات بخروقات استيراد؛ بسبب مزاعم عن حيازة ستة أجهزة اتصال لاسلكية غير مصرح بها.

وتمتلك المجالس العسكرية السابقة في ميانمار تاريخاً مأساوياً من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.