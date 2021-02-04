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"بلدية السهى" تنفذ حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتغلق 4 محلات

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"عواف": يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المراكز التجارية

نفذت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، جولات رقابية ميدانية على المنشآت الغذائية، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمحلات، وقصور الأفراح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار .

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبد الله عواف، أنه تم رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية خلال الجولة في بعض المراكز التجارية، كما جرى إغلاق 4 محلات تجارية متنوعة الأنشطة بسبب مخالفتها للاشتراطات البلدية والبروتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تضمنت الجولة مواقع الباعة الجائلين، ومصادرة ما يقارب 15 كيلو من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد رئيس بلدية السهي على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المراكز التجارية، بالإضافة لضرورة تأمين أدوات التعقيم ومقياس الحرارة في كل نقاط البيع بالمراكز، والتأكد من تحميل الزوار لتطبيق توكلنا قبل الدخول، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات ليتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقها، وتطبيق لوائح المخالفات والغرامات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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