أسواق العثيم تحصد جائزة التميز في الحوكمة لأفضل الشركات بسوق المال

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أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل

حصلت شركة أسواق عبدالله العثيم على جائزة التميز في حوكمة الشركات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، الذي عقد في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.

وصنف المركز شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن الشركات العشر الأوائل في المملكة في مؤشر حوكمة الشركات غير المالية المتداولة في السوق السعودية، وذلك ضمن مؤشر حوكمة الشركات الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل، لتعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار.

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم حرص الشركة على تأسيس نظام حوكمة فاعل وفق أفضل المعايير القياسية المبنية من الممارسات الرائدة في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية حوكمة الشركات، وأنها الأداة المهمة لتنمية أعمال الشركة واستثماراتها على المدى الطويل.

واضاف ان هذا التصنيف يؤكد فاعلية استراتيجية أسواق عبدالله العثيم في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة