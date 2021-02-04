أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسواق العثيم تحصد جائزة التميز في الحوكمة لأفضل الشركات بسوق المال

Print
أسواق العثيم تحصد جائزة التميز في الحوكمة لأفضل الشركات بسوق المال أسواق العثيم تحصد جائزة التميز في الحوكمة لأفضل الشركات بسوق المال
أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل

أسواق العثيم تحصد جائزة التميز في الحوكمة لأفضل الشركات بسوق المال

حصلت شركة أسواق عبدالله العثيم على جائزة التميز في حوكمة الشركات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، الذي عقد في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.

وصنف المركز شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن الشركات العشر الأوائل في المملكة في مؤشر حوكمة الشركات غير المالية المتداولة في السوق ، وذلك ضمن مؤشر حوكمة الشركات الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل، لتعزيز المملكة وتحفيز الاستثمار.

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم حرص الشركة على تأسيس نظام حوكمة فاعل وفق أفضل المعايير القياسية المبنية من الممارسات الرائدة في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية حوكمة الشركات، وأنها الأداة المهمة لتنمية أعمال الشركة واستثماراتها على المدى الطويل.

واضاف ان هذا التصنيف يؤكد فاعلية استراتيجية أسواق عبدالله العثيم في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة

لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة

لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة

الأخبار - رئيس الوزراء ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الأخبار - رئيس الوزراء ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

شبكة عيون الإخبارية