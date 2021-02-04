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ضربنا مثالا للعالم.. وزيرة الصحة: أكسبنا قوة كبيرة

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ضربنا مثالا للعالم.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا أكسبنا قوة كبيرة ضربنا مثالا للعالم.. وزيرة الصحة: أكسبنا قوة كبيرة

مصراوي Masrawy

04:42 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن أزمة كورونا أكسبت القطاع الصحي في قوة كبيرة، متابعة: ضربنا مثال كبير للعالم في المواجهة.

وقالت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان: كل منا له قريب يعمل في القطاع الصحي، وأدعوكم أن تفخروا بهم مثلما أنا فخورة بهم جدًا.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى يعد أقسى أزمة صحية واجهت العالم خلال المائة عام الأخيرة.

وقالت: اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية 100%، مشيرة إلى أن دول العالم لجأت إلى إغلاق كامل وسط إجراءات مشددة في كل مكان، ولجأنا لتحقيق التوازن بما يحقق المصلحة العامة.

واستعرضت الوزيرة أمام البرلمان، جهود عودة المصريين من ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا، وكذلك خطة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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