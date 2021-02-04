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بالصور.. وفد من اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير

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بالصور.. وفد من اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير بالصور.. وفد من اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير

مصراوي Masrawy

04:28 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

استقبل المتحف المصري الكبير؛ ميتلد روسلر؛ مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر.

وكان في استقبال الوفد، اللواء مهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف.

وتضمنت الزيارة جولة داخل معامل مركز ترميم الآثار، وميدان المسلة المعلقة، والبهو العظيم؛ حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى الدرج العظيم، وما يُعْرَض عليه من آثار ضخمة، فضلا عن قاعتي الملك توت عنخ آمون.

وقد أهدى المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إلى ميتلد روسلر وأعضاء الوفد الزائر قطعًا فنية مميزة، من المشغولات اليدوية التي تحمل شعار المتحف، والتي برع في إنتاجها مركز الفنون والحرف اليدوية التابع للمتحف المصري الكبير، وذلك على سبيل الهدية التذكارية.

والجدير بالذكر أن مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو قد دونت في سجل كبار الزوار إعجابها البالغ بالمتحف وتصميمه، وأعربت عن انبهارها بالواجهة الفريدة، وأشادت بما يقوم عليه المتحف من ابتكارات وأفكار مميزة.

وكذلك أبدى الوفد إعجابه بالآثار المصرية المعروضة به، وبكافة ما شاهده من إنجازات في سياق هذا المشروع الضخم، الذي أصبح العالم يترقب افتتاحه يومًا بعد يوم.

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مصراوي Masrawy

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