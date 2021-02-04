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هالة زايد: امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة

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هالة زايد: امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة هالة زايد: امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة

مصراوي Masrawy

04:26 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه لأول مرة في تاريخ الطب بمصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وأكدت زايد، خلال إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات.

وأوضحت أن منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية بالتعاون مع بنك المعرفة، موضحة أنه تم تصميم 40 امتحانًا للتدريب منذ شهر أكتوبر الماضي، بواقع 10 امتحانات شهريا لمدة 4 شهور للتدريب على الامتحانات، كما تم عمل امتحانات تجريبية لاختبار قدرة النظام على الدخول كل الأطباء فى نفس الوقت.

وكشفت الوزير، أن نسبة التسجيل في الامتحان كانت 99.9%، مشيرة إلى أن الامتحان سيكون 100 سؤال صح وخطأ.

وقالت: الطالب له الحق دخول الامتحان ثلاث مرات، في حالة عدم النجاح في أيا منهم سيكون الطبيب ملزم بخوض 6 شهور إضافية امتياز وذلك بعد خوض الامتحان، ولن نسمح أن يمد الطبيب يده على المريض دون التأكد من كفاءته.

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