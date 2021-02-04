أخبار عاجلة

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين -
تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة -
جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة -
شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان -
"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة -
الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية -
الرياض.. رصد "15,668" مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية -
تصميماتها إضافة ساحرة لجزيرة شريرة.. ماذا تعرف عن الشركة المصممة لـ"كورال بلوم"؟ -
لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة -
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس شاب قتل صديقه خلال تناولهما وجبة كبدة بالشرقية

Print
حبس شاب قتل صديقه خلال تناولهما وجبة كبدة بالشرقية حبس شاب قتل صديقه خلال تناولهما وجبة كبدة بالشرقية

مصراوي Masrawy

04:41 م الخميس 04 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه بطعنة نافذة إثر مشاجرة بينهما في مطعم مأكولات بكفر الحمام، بالزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "رضا.ص.ا" 20 عامًا، طالب جامعي، مُقيم بقرية "كفر الحمام" بالزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه "أدهم.ا" 20 عامًا، حال وجودهما داخل مطعم كبدة بالقرية، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة استل الثاني سكينًا وطعن بها المجني عليه طعنةً أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على مختلف المستويات

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

شبكة عيون الإخبارية