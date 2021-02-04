حبس شاب قتل صديقه خلال تناولهما وجبة كبدة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه بطعنة نافذة إثر مشاجرة بينهما في مطعم مأكولات بكفر الحمام، بالزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "رضا.ص.ا" 20 عامًا، طالب جامعي، مُقيم بقرية "كفر الحمام" بالزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه "أدهم.ا" 20 عامًا، حال وجودهما داخل مطعم كبدة بالقرية، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة استل الثاني سكينًا وطعن بها المجني عليه طعنةً أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.