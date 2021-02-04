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نائب أمير الرياض يشدد على تفعيل وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

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نائب أمير الرياض يشدد على تفعيل وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا" نائب أمير الرياض يشدد على تفعيل وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"
بعد اطلاعه على تقارير اللجنة المشكلة من عدد من القطاعات الحكومية المعنية

نائب أمير الرياض يشدد على تفعيل وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز, ضرورة الالتزام بتوجيه سمو أمير منطقة الرياض بتفعيل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وتنفيذ ما صدر عن الجهات المختصة من قرارات للحفاظ على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍ ثانية في المملكة.

وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بعد اطلاعه على تقارير اللجنة المشكلة من عدد من القطاعات الحكومية المعنية ممثلة بإمارة الرياض ووزارة الرياضة وأمانة المنطقة وهيئة الترفية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية بالمنطقة وشرطة المنطقة, على ضرورة تكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً على جميع الجهات باتخاذ كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ونوه إلى ضرورة استشعار المسؤولية من الجميع والالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعلنة من الجهات المختصة من ارتداء الكمامة والتباعد وتحميل تطبيق توكلنا لمنع تفشي فايروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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