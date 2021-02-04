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بريطانيا: تعديل قانون إجازة الوضع لمنح كبار الموظفات إجازة طويلة

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بريطانيا: تعديل قانون إجازة الوضع لمنح كبار الموظفات إجازة طويلة بريطانيا: تعديل قانون إجازة الوضع لمنح كبار الموظفات إجازة طويلة

مصراوي Masrawy

04:25 م الخميس 04 فبراير 2021

لندن- (بي بي سي):

قررت البريطانية تعديل قانون الأمومة للسماح للمدعية العامة " سويلا برافرمان" بالاحتفاظ بوظيفتها، بعد انتهاء إجارة الوضع هذا الشهر.

وبموجب القانون المعمول به حاليا، يجب على برافرمان، الاستقالة إن أرادت أخذ إجازة طويلة.

وبحسب التعديل الجديد بإمكان المدعية العامة أن تأخذ إجازة أمومة مدّتها ستة أشهر بأجر كامل، ويسمح أن يحل محلها شخص ما بشكل مؤقت.

وقد أحدث مشروع تغيير القانون المشار إليه حالة من عدم الرضى لدى بعض نواب البرلمان البريطاني، لأنه تعامل بطريقة أكثر سخاء مع المدعيّة العامّة، مقارنة مع قانون الأمومة المطبق على العامّة.

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