حاول رشوة ضابط.. كيف كشفت الشرطة حيلة موظف للاستيلاء على عهدته بالإسكندرية؟

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الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية غموض واقعة سرقة 300 ألف جنيه من مندوب تحصيل، تابع لشركة قطع غيار سيارات، إذ تبين استيلاء الموظف الُمبلغ بالاشتراك مع صديقه على المبلغ، لمروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغًا من "محمد.م.ع"، 31 عامًا، مندوب تحصيل، بشركة لاستيراد قطع غيار السيارات والموتسيكلات، مقرها منية النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتعرضه للسرقة.

وقال الموظف في المحضر، إنه توجه من المنصورة إلى منطقة برج العرب، لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة المشار إليها من العملاء، ونجح في تحصيل 300 ألف جنيه.

وأضاف الُمبلغ أن شخصين مجهولين أشهرا في وجهه سلاح أبيض أثناء استقلاله ميكروباص صغير الحجم في طريق عودته من برج العرب، واستوليا منه على المبلغ المالي.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمسي، رئيس المباحث، بقيادة المقدم أحمد حمامة، رئيس مباحث القسم، لحل لغز الواقعة.

وبتتبع خط سير الموظف وفحص كاميرات المراقبة بموقع وتوقيت الحادث، تبين عدم صحة الواقعة، وبتضييق الخناق على الموظف، عرض رشوة قيمتها 50 ألف جنيه على معاون المباحث نظير تحرير محضر وإثبات حالة بالواقعة، بعدما شعر أن حيلته سوف تكشف.

وبالتنسيق مع قيادات المباحث، أوهم معاون المباحث الموظف بموافقته على عرض الرشوة، وجرى استدراج المتهم للوصول إلى مكان إخفاء المبلغ المالي المستولى عليه.

ابتلع الموظف الطعم وأقر لمعاون المباحث أنه اتفق مع صديق له من المنصورة، مقيم ببرج العرب، ويدعى "ع.ع.أ"، سائق، بالاستيلاء على المبلغ، وتحرير محضر بتعرضه للسرقة- على غير الحقيقة.

واصل معاون المباحث خطته، واستدرج المتهم الأول إلى منزل صديقه المذكور بمنطقة برج العرب، وعثر على حقيبة النقود، وبداخلها كامل المبلغ المالي المستولى عليه، مدفونة بحوش منزله.

ووفقًا للإشارة المتفق عليها بالتنسيق مع معاون المباحث، داهمت قوة من قسم شرطة برج العرب المنزل، وألقت القبض على الموظف المتهم وشريكه، وجرى اقتادهما إلى قسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي الاختلاس وعرض رشوة على ضابط شرطة.